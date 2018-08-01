Азиз Суракматов: «После выборов станет известно, какими будут последующие работы строительной компании «Елизавета»

Кандидат в мэры города Бишкека Азиз Суракматов сказал о своей причастности к строительной компании «Елизавета», о которой в общественности говорится, что строит незаконные строения.





Кандидат в мэры города Бишкека Азиз Суракматов сказал о своей причастности к строительной компании «Елизавета», о которой в общественности говорится, что строит незаконные строения. Он об этом сказал сегодня, 31 июля, после сдачи языкового экзамена, отвечая на вопросы журналистов.

«Для предотвращения незаконного строительства в городе Бишкеке мы поведем работы только в рамках генерального плана. Касательно вопроса о строительных компаниях, названных принадлежащими мне, я скажу после собрания городского кенеша. Я причастен к строительной компании «Елизавета». Строительную компанию основал мой отец. Он проработал больше 50 лет в строительной отрасли. Я больше 3-х лет не работаю в той компании. Там есть свой руководитель. Работающие в этой компании на сегодняшний день построили свыше 270 квартир, продано около 70 квартир. У компании есть кредит, его надо платить, кредит будет выплачиваться за счет поступающих от продажи квартир средств. После выборов станет известно, какой будет следующая работа компании. Сегодня у компании есть долг, точно не знаю, в каком размере»,- сказал Суракматов.

Напомним, сегодня, 31 июля кандидат в мэры Азиз Суракматов сдал экзамен по языку, решением комиссии прошел конкурс.

Источник: SUPER.KG, gezitter. org