Байболов: Я был готов завтра-послезавтра привезти двенадцать из Алматы

В мартовской революции 2005 года и апрельской революции 2010 года были возбуждены десятки уголовных дел на представителей тогдашних властей, но поскольку они сбежали за границу, судебные приговоры были вынесены заочно.



В мартовской революции 2005 года и апрельской революции 2010 года были возбуждены десятки уголовных дел на представителей тогдашних властей, но поскольку они сбежали за границу, судебные приговоры были вынесены заочно. До сегодняшнего дня высказывают критические мнения, что кыргызская власть ни одного из них не смогла привезти и привлечь к ответу. Последние события в связи с Данияром Усеновым снова подняли этот вопрос.

Би-Би-Си обратилось к Кубатбеку Байболову, короткое время руководившему Генеральной прокуратурой после революции 7 апреля 2010 года, расспросило, какое обвинение было предъявлено после апрельских событий Данияру Усенову.

Кубатбек Байболов: К сожалению, к моменту моего назначения большинство упоминаемых сейчас резонансных дел было расследовано, кто сбежал, тот сбежал, дело передано в суд. В общем, что было, то прошло. Это дело связано с легитимностью власти. Коротко напомню тогдашнюю ситуацию, я начал возбуждать большие-большие дела. Но тогдашнее политическое руководство страны сказало: «Никого не трогай, мы сами еле сидим, а ты возбуждаешь все скандальные дела». Например, когда руководил Министерством внутренних дел, я был готов завтра-послезавтра привезти 12 беглецов из Алматы. Потом я перевелся в прокуратуру, и это не стало моей обязанностью.

Би-Би-Си: Кыргызстан не может привезти в Кыргызстан и привлечь к судебной ответственности сбежавших из страны бывшего президента Курманбека Бакиева, его брата Жаныша Бакиева, сына Максима Бакиева, тогдашнего главу правительства Данияра Усенова. Им предъявлены тяжкие обвинения, заочно вынесены приговоры, они пожизненно лишены свободы. Наверняка вы и сами осведомлены, что в конце недели Данияр Усенов вышел под именем Даниил Урицкий. СМИ пишут, он руководит государственной компанией в Белоруссии. Более того, вышло даже его видео. Если он ходит открыто, в Минск еще несколько раз направляли письма, тогда почему нет результата?

Кубатбек Байболов: Межгосударственные отношения напоминают межличностные отношения. Ведь бывает много случаев, когда люди не считаются с кем-то, игнорируют слова, не считают ровней себе. Между государствами отношения тоже как бы аналогичные. Видно ведь, будь то Белоруссия, или другое государство, нас не особо считают своей ровней. С первого дня Кыргызстан несколько раз обращался, несмотря на это, Белоруссия относится безразлично. А теперь привлеченный судом к ответу Данияр Усенов постепенно раздухарился, выступает по телевидению, строит отношение «что вы мне сделаете». Наши направили ноту и успокоились. Больше ничего не сделали. Не говоря о межгосударственных отношениях, мы же ничего не можем сделать во внутренних вопросах. Когда власть попадает в руки незаконным путем, вот такой недостаточной бывает легмитимность власти. Поэтому мы не можем принять такие тяжелые, ответственные, суровые меры, хромаем.

Би-Би-Си: Недостаточны действия Кыргызстана в возвращении находящихся в бегах за рубежом ряда представителей прошлой власти? Не делает ли он в реальности одно, говоря народу другое?

Кубатбек Байболов: Наша внутренняя политика или внешняя политика не имеет серьезной идейной точки зрения. У нас дело идет на уровне «ты и я». А иначе пришедшая после 2005-2010 года власть должна была дать серьезную оценку работе политических организаций, совершивших очень видные большие-большие преступления. Наша проводимая политика однобокая, непонятная.

Би-Би-Си: В Кыргызстане как будто превратилось в привычку - находиться на больших должностях, быть заподозренным в преступлении, а потом сбегать. Возьмем лишь последний пример. Историю Аскарбека Шадиева. В обществе сильно недовольство происходящим на высших ветвях власти, что такое явление превращается в привычку, сбегают от ответственности, не дают ответа. Какими будут политико-правовые последствия этого?

Кубатбек Байболов: Если динамика продолжит развиваться такими темпами, то государство может попасть в бездеятельное, неспособное положение. Например, в истории множество стран исчезли, попадая именно в такое положение. Это обстоятельство требует серьезного отношения. По-моему, должен ставиться вопрос о реконструкции природы власти. Это подразумевает необходимость снова начать с Основного закона. Нам необходимо не сажать кого-то, а уточнить обязанности власти. Говоря точней, установление заново власти народа – требование момента.

Источник: BBC. Кыргыз кызматы, gezitter. org