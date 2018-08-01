Кандидат в мэры города Бишкека Суракматов сдал экзамен на знание языка

Сформированная для проведения экзамена на знание языка кандидата в мэры Бишкека Азиза Суракматова комиссия единогласно вынесла заключение по итогам экзамена: «Кандидат знает кыргызский язык».





Сформированная для проведения экзамена на знание языка кандидата в мэры Бишкека Азиза Суракматова комиссия единогласно вынесла заключение по итогам экзамена: «Кандидат знает кыргызский язык».

В ходе экзамена Суракматов коротко рассказал о своей программе, отметив, что одной из основных задач мэрии будет борьба с коррупцией. По его словам, будет уделено внимание строительству дорог, завозу автобусов в город, обеспечению освещением новостроек вокруг города, озеленению, уборке мусора. Кроме того, будет сделан акцент на увеличение городского бюджета, на устранение дублирующих служб, на борьбу с коррупцией.

Пока что заявление поступило только от кандидата Суракматова. Его кандидатуру выдвинула коалиция большинства Бишкекского городского кенеша. Не попавшая в коалицию фракция «Республика – Ата Журт» сообщала, что не будет выдвигать своего кандидата. Срок сдачи документов истекает 31 июля, в 18:00.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org