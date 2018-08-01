Исаков оставлен под арестом до 5 октября

31 июля в Первомайском районном суде рассмотрено заявление о продлении срока меры пресечения бывшему главе правительства Сапару Исакову. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.





31 июля в Первомайском районном суде рассмотрено заявление о продлении срока меры пресечения бывшему главе правительства Сапару Исакову. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

По информации, судебная коллегия по уголовным делам и административным правонарушениям Верховного суда оставила Исакова под арестом до 5 октября.

Судьи предшествующей инстанции выносили решение «Сапар Исаков должен оставаться под арестом до 13 августа».

Напомним, на основе уголовного дела, возбужденного по Бишкекской ТЭЦ, 29 мая Сапару Исакову было предъявлено обвинение по статье «коррупция». 5 июня Сапар Исаков в пятый раз был вызван на допрос в ГКНБ, в тот день решением суда был взят под арест в следственный изолятор.

Источник: Марал радиосу, gezitter. org