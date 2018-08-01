Исаков оставлен под арестом до 5 октября

31 июля в Первомайском районном суде рассмотрено заявление о продлении срока меры пресечения бывшему главе правительства Сапару Исакову. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.
31 июля в Первомайском районном суде рассмотрено заявление о продлении срока меры пресечения бывшему главе правительства Сапару Исакову. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.
По информации, судебная коллегия по уголовным делам и административным правонарушениям Верховного суда оставила Исакова под арестом до 5 октября.
Судьи предшествующей инстанции выносили решение «Сапар Исаков должен оставаться под арестом до 13 августа».
Напомним, на основе уголовного дела, возбужденного по Бишкекской ТЭЦ, 29 мая Сапару Исакову было предъявлено обвинение по статье «коррупция». 5 июня Сапар Исаков в пятый раз был вызван на допрос в ГКНБ, в тот день решением суда был взят под арест в следственный изолятор.
Источник: Марал радиосу, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!