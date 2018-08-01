В этом году в паломничество из города Оша отправляются 332 человека

31 июля в центральной мечети Сулайман-Тоо в городе Оше организована встреча уезжающих в паломничество жителей с местной властью.
31 июля в центральной мечети Сулайман-Тоо в городе Оше организована встреча уезжающих в паломничество жителей с местной властью. По информации городского казията, в этом году из города Оша в паломничество отправляются 332 человека. Кыргызстану в нынешнем году предоставлено в общей сложности 5400 мест.
Сейчас кыргызстанские паломники по очереди вылетают в городу Медину. В ночь на 30 июля в 00:20 час первая группа паломников из города Оша отправилась в город Медину.
В сегодняшней встрече в мечети Сулайман-Тоо приняли участие городской мэр Таалайбек Сарыбашев, председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов, кази города Убайдулла ажы Сарыбаев, пожелали доброго пути паломникам.
Источник: Баракелде, gezitter. org
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