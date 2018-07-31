В Баткене пограничник, не заметив строительную технику, врезался в нее

В результате аварии на трассе Баткен — Исфана пострадал один человек.



В результате аварии на трассе Баткен — Исфана пострадал один человек. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УОБДД региона.

Уточняется, что автомобиль Audi 100 врезался в строительную технику.

«Пострадавшим является 29-летний уроженец Джалал-Абадской области. Экспертиза показала, что водитель был трезвым», — сообщили в УОБДД.

Как сообщили ИА «24.kg» в правоохранительных органах, водителем является военнослужащий Государственной пограничной службы. Он госпитализирован в территориальную больницу.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/92251/