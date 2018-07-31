ГКНБ: Произведен очередной денежный перевод на счет от борьбы с коррупцией

Бишкек, "Саясат. kg". Общая сумма, возмещенная государству по результатам деятельности ГКНБ в рамках борьбы с коррупцией с момента открытия депозитного счета составила 129,6млн сомов.
20 июля 2018 года ГКНБ КР во исполнение постановления Правительства КР от 22 июня 2018 года № 298, был произведен очередной денежный перевод в размере 20,4 млн сомов на Единый депозитный счет Министерства финансов КР.
Общая сумма, возмещенная государству по результатам деятельности ГКНБ в рамках борьбы с коррупцией с момента открытия депозитного счета составила 129,6млн сомов.
Пресс-центр ГКНБ КР, тел.661455
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