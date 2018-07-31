Жээнбеков: Хороший джигит не обязательно хороший мэр

На закрытом заседании коалиции большинства Бишкекского городского кенеша Азиз Суракматов выдвинут в качестве кандидата на пост мэра столицы. На данный момент неизвестно, кто станет соперником Суракматова на выборах.







На закрытом заседании коалиции большинства Бишкекского городского кенеша Азиз Суракматов выдвинут в качестве кандидата на пост мэра столицы. На данный момент неизвестно, кто станет соперником Суракматова на выборах.

По словам председателя городского кенеша Алмаза Кененбаева, при выборе кандидата учтен многолетний опыт работы в мэрии:

"Азиз Суракматов не чужой для города человек. Он понимает, знает многие проблемные вопросы Бишкека. Как человек, тесно работавший с исполнительной властью и городским кенешем, справится с работой. Поэтому мы оказали ему доверие и выдвинули его кандидатуру".

Кто такой Азиз Суракматов?



Азиз Суракматов родился 22 ноября 1971 года в Бишкеке. Окончил Кыргызский архитектурно-строительный институт и Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына.

Трудовой путь начал в 1994-1995 годы мастером производства на предприятии "Ак Шоола".

Работал в "Кыргызпотребсоюзе" и "Консалтинговой экспертной фирме".

В 1999-2000 год был директором "Консалтинговой экспертной фирмы".

В 2002-2008 годы занимал должность заместителя главного архитектора "Бишкекглавархитектуры".

В 2000-2002 годы работал завотделом и главным специалистом мэрии Бишкека.

В 2008-2010 годы был депутатом и председателем Бишкекского горкенша.

В 2010 году избран депутатом Жогорку Кенеша по списку партии "Ата-Журт".

В настоящее время числится в списке Социал-демократической партии.

Суракматов подвергается критике общества

Гражданские активисты обращают внимание на замешанность Азиза Суракматова в скандалы, связанные со строительной компанией.

"Я работал с Азизом Суракматовым на протяжении 5 лет, Он хороший джигит. Но хороший джигит не обязательно хороший мэр. Я не видел, чтобы за 5 лет в ЖК Азиз инициировал какой-либо закон. Не слышал, чтобы за 5 лет он поднимался на трибуну и поднимал важные вопросы. Не видел, чтобы он хлопотал, болел по какому-либо вопросу, служил обществу и государству. Но он очень активен при решении личных вопросов", - отметил экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Жээнбеков.

Должность столичного градоначальника является одним из важнейших государственных постов. Кандидатов на данную должность могут выдвинуть фракции и коалиция большинства городского кенеша и глава правительства, а избирает мэра городской кенеш. Очень много критикующих действующий порядок избрания столичного градоначальника.

Политик Равшан Жээнбеков считает, что для обеспечения открытости и прозрачности выборов и достижения подлинно демократического правления необходимо ввести прямые выборы мэра:

"Безусловно, есть право выдвижения кандидатов другими политическими группами или гражданским обществом. Но их кандидаты никогда не победят на выборах, это невозможно, потому что значение имеют два критерия. Первый – на кого делает ставку власть. Второй – от кого зависит городской кенеш. Когда доходит до этих двух вопросов, всё упирается во власть. Поэтому пришедшие извне кандидаты не проходят, властью выдвигается кандидат, по которому достигли консенсуса в закулисных переговорах клановые, региональные группы", - сказал Жээнбеков.

В СМИ и соцсетях звучат имена ряда политиков, которых считают достойными кандидатами на пост градоначальника. Среди них вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова, экс-премьер-министр Темир Сариев, депутат парламента от фракции "Республика - Ата-Журт" Марлен Маматалиев, лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов, бывший министр транспорта и связи Аргынбек Малабаев, бывший мэр Нариман Тюлеев.

Между тем депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев сделал призыв на своей странице в Фейсбуке, поставив ребром вопрос, до каких пор столицей страны будут руководить "баи-манапы и купцы". Депутат отметил, что Суракматов является близким соратником Бакиевых, и попросил Мухаммедкалыя Абылгазиева предложить на пост мэра столицы трудолюбивого кандидата, о котором положительно отзывается общество. Выборы мэра Бишкека назначены на 8 августа.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си, gezitter. org