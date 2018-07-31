Каптагаев: Беларусь как бы дала пощечину Кыргызстану

28 июля Министерство иностранных дел Кыргызстана направило ноту Беларуси в связи с пребыванием Данияра Усенова на территории этой страны под именем Даниила Урицкого.



28 июля Министерство иностранных дел Кыргызстана направило ноту Беларуси в связи с пребыванием Данияра Усенова на территории этой страны под именем Даниила Урицкого. Как отмечает в ноте кыргызская сторона, "нахождение и осуществление деятельности на территории Республики Беларусь осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Данияра Усенова является абсолютно неприемлемым".

В конце прошлой неделе в белорусских медиа появились снимки с изображением человека, как две капли воды напоминающим по внешности объявленного в розыск бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова. Фотографии сделаны во время церемонии официального запуска производственных мощностей ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация".

На эту тему мы взяли интервью у общественного и политического деятеля Эмильбека Каптагаева.

Марал: Ваши комментарии относительно последних событий вокруг Данияра Усенова, признанного судом одним из главных виновников апрельских событий 2010 года и пожизненно лишенного свободы?



Эмильбек Каптагаев: То, что обвинённый в причастности ко многим преступлением тогдашний глава правительства, осужденный пожизненно судами Кыргызской Республики, получил гражданство нашего союзника Беларуси и находится там под именем Даниила Урицкого, это негативное явление. То, что он там не ходит просто так, а назначается руководителем созданного Лукашенко крупного предприятия с госучастием и дает интервью телевидению, означает, что Белоруссия совершенно не считается с Кыргызстаном. Более того, это можно воспринять, как издевательство над КР. В Беларуси кроме того находится беглый президент, осужденный судами Кыргызстана Курманбек Бакиев. Президент является политической должностью международного уровня, кроме того президент Белоруссии Лукашенко прикрывает его своим крылом и защищает, как бы чувствуя обязательства за то, что вывез его из Кыргызстана. Но проявление к остальным преступникам аналогичного отношения вызывает негодование.

Марал: Вернемся к ноте Кыргызстана Беларуси. Может эта мера стать предпосылкой для сдвигания вопроса с мертвой точки?

Эмильбек Каптагаев: Я считаю, что нельзя ограничиваться отправкой обычной ноты и дожидаться ответной реакции. Надо переходить на жесткую позицию относительно Беларуси. Нам надо постараться довести до конца этот вопрос, даже если придется порвать все дипломатические связи с Беларусью. Такое отношение, когда подставляем другую щеку исходя из того, что Беларусь является нашим партнерам по Союзу, означает причинять ущерб чести и достоинству Кыргызстана и кыргызского народа.

Марал: Складывается впечатление, что вопрос экстрадиции признанных виновными в апрельских событиях и заочно осужденных вспоминают только изредка, в подобных ситуациях, а так вопрос стоит на месте. Удовлетворены вы действиями властей по вопросу экстрадиции?

Эмильбек Каптагаев: На протяжении ряда лет отвечали, что Генпрокуратура Кыргызстана работает по данному вопросу с Генпрокуратурой Беларуси. Были ноты, обращения на государственном уровне. Но Лукашенко открыто сказал, что снял с себя обязательства по Курманбеку Бакиеву. Во-вторых, звучат слова на международном уровне, что так как в Кыргызстане нет справедливого правосудия, то экстрадиции не будет. Относительно других лиц Белоруссия опровергает, что они находятся на ее территории. Если бы Беларусь просто выдала им паспорта, а они при этом скрывались и находились в тени, мы бы промолчали. Однако то, что Данияр Усенов под именем Даниила Урицкого возглавляет государственное предприятие, созданное самим Лукашенко, открыто демонстрирует, какое отношение они к нам проявляют. Относительно недавно мы передали Казахстану гражданского активиста, невзирая на протесты международного сообщества и гражданского сектора Кыргызстана. Такое же требование мы должны выставить к Беларуси.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org