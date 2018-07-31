Адвокат Албека Ибраимова теперь обратится в Верховный суд

Сторонники экс-мэра Албека Ибраимова недовольны решением Бишкекского городского суда, оставившим в силе решение районного суда.





Сторонники экс-мэра Албека Ибраимова недовольны решением Бишкекского городского суда, оставившим в силе решение районного суда.

Как заявил адвокат Сергей Слесарев, теперь он обратится с обжалованием в Верховный суд. По словам защитника, сегодняшним решением городской суд в очередной раз продемонстрировал плачевное состояние судебной системы.

"По закону, обжаловать в Верховном суде решение городского суда можно в течение 5 дней. Мы пойдем на этот шаг", - сказал адвокат.

Первомайский районный суд 19 июля постановил оставить Ибраимова под стражей в СИЗО ГКНБ до окончания следствия. Его адвокат обратился в городской суд с ходатайством, в котором просил изменить меру пресечения и отпустить Ибраимова под домашний арест.

Напомним, уголовное дело на Албека Ибраимова было возбуждено по закупкам, произведенным при его руководстве предприятием "Дастан". 19 июля он был арестован ГКНБ, районный суд вынес решение о содержании его под стражей до окончания следствия, а именно, до 29 августа.

13 июля депутаты Бишкекского городского кенеша приняли решение о выражении недоверия Ибраимову и направили соответствующее постановление премьер-министру. Глава правительства подписал соответствующее постановление.

Источник: super.kg, gezitter. org