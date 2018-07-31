На жайлоо Кырчын пройдёт кинофорум под открытым небом

На жайлоо Кырчын с 3 по 6 сентября пройдет I Международный кинофорум "Монгу".
На жайлоо Кырчын с 3 по 6 сентября пройдет I Международный кинофорум "Монгу".
На жайлоо установят специальные киноюрты и организуют площадку с большим экраном для просмотра фильмов под открытым небом.
Как сообщает Дирекция фестиваля, кинофорум посвящен поддержке движения по сохранению природных ресурсов, биоразнообразия и защите окружающей среды.
В программу форума включены спецпоказы, семинары, мастер-классы с участием международных и национальных кинематографистов, экологов, экспертов.
Источник: sayasat.kg, gezitter. org
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