На жайлоо Кырчын пройдёт кинофорум под открытым небом

На жайлоо Кырчын с 3 по 6 сентября пройдет I Международный кинофорум "Монгу".





На жайлоо Кырчын с 3 по 6 сентября пройдет I Международный кинофорум "Монгу".

На жайлоо установят специальные киноюрты и организуют площадку с большим экраном для просмотра фильмов под открытым небом.

Как сообщает Дирекция фестиваля, кинофорум посвящен поддержке движения по сохранению природных ресурсов, биоразнообразия и защите окружающей среды.

В программу форума включены спецпоказы, семинары, мастер-классы с участием международных и национальных кинематографистов, экологов, экспертов.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org