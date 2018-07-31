Мать экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова: "Мой сын невиновен. Он ничего плохого не делал"

По словам матери Ибраимова, предъявленное ее сыну обвинение сфабриковано.





"Мой сын невиновен, он ничего плохого не делал", - заявила сегодня, 30 июля, порталу SUPER.KG мать экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова.

По словам матери Ибраимова, предъявленное ее сыну обвинение сфабриковано.

"Моему сыну предъявляют обвинение на пустом месте. Я думала, что его даже милиция не задержит, не то, что сажать. Наш голос никто не слышит. Я уверена, мой сын невиновен", - сказала мать Ибраимова.

Сегодня городской суд оставил в силе прежнее решение по мере пресечения мэра Албека Ибраимова в виде содержания под стражей.

Напомним, уголовное дело на Албека Ибраимова было возбуждено по закупкам, произведенным при его руководстве предприятием "Дастан". 19 июля он был арестован ГКНБ, районный суд вынес решение о содержании его под стражей до окончания следствия, а именно, до 29 августа.

13 июля депутаты Бишкекского городского кенеша приняли решение о выражении недоверия Ибраимову и направили соответствующее постановление премьер-министру. Глава правительства подписал соответствующее постановление.

Источник: super.kg, gezitter. org