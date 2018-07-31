Абылгазиев за 100 дней побывал в 4-х государствах и 6 областях

В течение 100 дней в должности премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев побывал с рабочим визитом в 4-х государствах и 6 областях Кыргызстана.





В течение 100 дней в должности премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев побывал с рабочим визитом в 4-х государствах и 6 областях Кыргызстана.

Как сообщает пресс-служба правительства, сначала он побывал в Турции, 18 мая в Стамбуле участвовал во внеочередном саммите «Организации исламского сотрудничества». 31 мая побывал с трехдневным рабочим визитом в Таджикистане на саммите глав правительств государств СНГ. 16 июля поехал в Грузию на саммит Инициативы «Открытое правительство». Кроме того Абылгазиев участвовал в саммите Евразийского межправительственного совета в России. Также побывал во всех областях кроме Таласской области.

28 июля прошло 100 дней с прихода Абылгазиева главой правительства. Бывший премьер-министр Сапар Исаков 19 апреля ушел с работы после действий парламента по оказанию ему недоверия.

Мухаммедкалый Абылгазиев и его команда начали свою работу при поддержке Жогорку Кенеша и по указу президента. Половина нового правительства пополнилась новыми министрами, вместе с тем сейчас остались и лица из прежнего состава правительства.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org