Данияр Усенов не обращался в ГРС с заявлением по выходу из гражданства Кыргызстана

"Срок действия паспорта Данияра Усенова истек приблизительно 3 года назад. Новый паспорт он не получал", - сказал Эржигитов.
Данияр Усенов не обращался в Государственную регистрационную службу с заявлением по выходу из гражданства Кыргызстана, сообщил сегодня, 30 июля, порталу SUPER.KG пресс-секретарь ведомства Мелис Эржигитов.
"Срок действия паспорта Данияра Усенова истек приблизительно 3 года назад. Новый паспорт он не получал", - сказал Эржигитов.
Напомним, 27 июля в белорусских медиа появились публикации с фотографиями о бывшем премьер-министре Кыргызстана, объявленном в розыск Данияре Усенове.
Сейчас интернет-пользователи активно обсуждают информацию о том, что в данное время Данияр Усенов возглавляет проект "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" и представляется как Даниил Урицкий.
Источник: super.kg, gezitter. org
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