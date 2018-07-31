Данияр Усенов не обращался в ГРС с заявлением по выходу из гражданства Кыргызстана

"Срок действия паспорта Данияра Усенова истек приблизительно 3 года назад. Новый паспорт он не получал", - сказал Эржигитов.





Данияр Усенов не обращался в Государственную регистрационную службу с заявлением по выходу из гражданства Кыргызстана, сообщил сегодня, 30 июля, порталу SUPER.KG пресс-секретарь ведомства Мелис Эржигитов.

"Срок действия паспорта Данияра Усенова истек приблизительно 3 года назад. Новый паспорт он не получал", - сказал Эржигитов.

Напомним, 27 июля в белорусских медиа появились публикации с фотографиями о бывшем премьер-министре Кыргызстана, объявленном в розыск Данияре Усенове.

Сейчас интернет-пользователи активно обсуждают информацию о том, что в данное время Данияр Усенов возглавляет проект "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" и представляется как Даниил Урицкий.

Источник: super.kg, gezitter. org