Бывшая жена Данияра Усенова: Я не видела его с 2010 года

Депутат парламента Динара Исаева дала «Азаттыку» комментарий по поводу своего бывшего мужа Данияра Усенова, находящего в международном розыске. Она заявила, что не видела его с 2010 года.

Депутат парламента Динара Исаева дала «Азаттыку» комментарий по поводу своего бывшего мужа Данияра Усенова, находящего в международном розыске. Она заявила, что не видела его с 2010 года.

«Я не знаю, где он находится. Мы не живем вместе уже восемь лет. О том, что он изменил имя и фамилию, писали и раньше. Я думала, что пишут просто так. А на распространившихся в Интернете фотографиях я вижу самого Данияра. Но я не могу говорить, плохой он или хороший. Я встретилась с ним в 2010-2011 годы. Я приехала в Кыргызстан, а он уехал», - сказала Исаева.

Белорусские средства массовой информации 27 июля опубликовали фотографии человека, внешне похожего на бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова, который бежал из страны после событий 2010 года. Один из корреспондентов даже успел поговорить с таинственным предпринимателем, в паспорте которого указано - Даниил Урицкий.



Фотографии были опубликованы белорусским изданием tut.by 27 июля с мероприятия по запуску строительства заводов ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». В мероприятии принимал участие и вице-премьер-министр Беларуси Михаил Русый.

В Министерство иностранных дел Кыргызстана 28 июля вызвали Временного поверенного в делах Беларуси в Бишкеке Сергея Иванова. Кыргызская сторона вручила ему ноту, которой «выражает протест нахождению и осуществлению деятельности на территории Беларуси осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Данияра Усенова, что является абсолютно неприемлемым».

Данияр Усенов после событий 2010 года в Кыргызстане был обвинен в тяжких преступлениях и заочно осужден на пожизненный срок. После этого его фотографии нигде не публиковались.

Азаттык