Кыргызстанцы в Москве помянули Уланбека Эгизбаева

Соотечественники прочитали молитву по нему, зачитали посвященные ему стихи и возложили цветы к его портрету.

Кыргызстанские мигранты, работающие в Москве, 29 июля помянули корреспондента «Азаттыка» Уланбека Эгизбаева. Соотечественники прочитали молитву по нему, зачитали посвященные ему стихи и возложили цветы к его портрету.

Поминальное мероприятие организовало движение «Я не согласен», основанное кыргызстанскими мигрантами, работающими в России. «Улан останется в наших сердцах. Это большая потеря для всего Кыргызстана. Мы вдалеке оплакиваем его. Выражаем соболезнования его родным и близким! Терпения им!», - сказала активист движения Мукарамхан Каратаева.



Число сторонников основанного в России движения в знак протеста с результатами президентских выборов в Кыргызстане насчитывает тысячи человек.

Журналист-расследователь «Азаттыка» Уланбек Эгизбаев погиб 22 июля в возрасте 28 лет. Его похоронили на малой родине в Кочкорском районе.



Азаттык