Молдокматов: Правительство за 100 дней не смогло сделать реальных шагов

Сопредседатель партии «Замандаш» Жениш Молдокматов прокомментировал «Азаттыку» 100 дней работы правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Сопредседатель партии «Замандаш» Жениш Молдокматов прокомментировал «Азаттыку» 100 дней работы правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Он подверг кабинет министров критике за то, что за это время он не сделал реальные шаги. «Со дня начала работы нового правительства прошло 100 дней. За это время оно должно было начать основные, серьезные реформы, которые должны реализоваться в краткие сроки. Но все осталось на бумаге», - считает Молдокматов.

Он назвал сырыми инициативы правительства, связанные с платной регистрацией мобильных телефонов и оплату за чистую воду в размере 100 сомов.

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