Предприниматель выделит квартиру семье Уланбека Эгизбаева

Частный предприниматель, строитель Имамидин Ташов решил выделить квартиру семье погибшего журналиста радио «Азаттык» Уланбека Эгизбаева.
Частный предприниматель, строитель Имамидин Ташов решил выделить квартиру семье погибшего журналиста радио «Азаттык» Уланбека Эгизбаева.
На данный момент рассматривается, где и какую выделить квартиру, рассказал он «Азаттыку».
«Я ценю работу журналистов-расследователей, осмеливающихся назвать белое белым, а черное – черным. Даря квартиру, я выполняю гражданскую ответственность предпринимателя. Сейчас рассматриваем свободную или почти готовую квартиру в строящихся домах.
Журналист-расследователь радио «Азаттык» 28-летний Уланбек Эгизбаев погиб 22 июля. Он был похоронен на своей малой родине в Кочкоре.
Кыргызстанцы, живущие за рубежом, собирают средства на помощь семье Уланбека Эгизбаевва через международный благотворительный портал GoFundMe.
Сами кыргызстанцы собирают средства на электронный кошелек ЭЛСОМ на номер 0771 22 22 41.
Азаттык
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