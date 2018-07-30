Акушерки за продвижение инициативы по грудному вскармливанию в Кыргызской Республике

Бишкек, “Саясат. kg”. Каждый год с 01-07 августа во всем мире проходит неделя грудного вскармливания. В этом году неделя проходит под девизом «Грудное вскармливание – основа жизни».

Каждый год с 01-07 августа во всем мире проходит неделя грудного вскармливания. В этом году неделя проходит под девизом «Грудное вскармливание – основа жизни». Акушерки, члены Кыргызского Альянса Акушеров также активно участвуют в данном мероприятии. Совместно с ЦСМ №6, №5 проводят консультирование и информирование женщин и их семей по вопросам грудного вскармливания.

«Кормить грудью — это так чудесно! Когда я вижу своего малыша, удовлетворенно сосущего грудь, меня переполняет радость. Я начинаю понимать, что такое гармония…» такие слова часто слышат наши акушерки от женщин.

На протяжении последних десятилетий количество фактических данных о преимуществах для здоровья грудного вскармливания и практических рекомендаций растет. Выбирая грудное вскармливание для своего малыша, мама дает все самое лучшее и полезное своему ребенку.

Для кормления детей грудного возраста рекомендуется исключительное грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни с последующим грудным вскармливанием при надлежащем прикорме в течение двух или более лет.

Для того чтобы матери могли проводить и поддерживать исключительное грудное вскармливание в течение шести месяцев акушеркирекомендуют:

Проводить ранее грудное вскармливание в течение первого часа жизни в родильных домах/отделениях;

Проводить исключительное грудное вскармливание, то есть не давать ребенку ничего, кроме грудного молока, — никакой другой пищи или питья, даже воды;

Проводить грудное вскармливание по требованию, то есть так часто, как этого хочет ребенок, и днем, и ночью.

Не использовать бутылочек, сосок и пустышек.

Именно акушерки приветствуют первыми на свет малыша и способствуют раннему началу грудного вскармливания, в течение первого часа после родов, поскольку это защищает новорожденных от инфекций и снижает уровни их смертности. Ранее начало грудного вскармливания позволяет повысить вероятность его успешного продолжения. Исключительное грудное вскармливание в течение шести месяцев имеет многочисленные преимущества как для ребенка, так и для матери.

Грудное молоко является натуральным первым пищевым продуктом для новорожденных. Оно содержит все питательные вещества и энергию, необходимые для ребенка в течение первых месяцев жизни, и продолжает удовлетворять на половину или более потребности ребенка в питательных веществах в течение второй половины первого года жизни и на одну треть — в течение второго года жизни.

При том, что грудное вскармливание является естественным действием, это также и поведение, приобретенное в результате обучения. Многочисленные научные исследования продемонстрировали, что матерям и другим лицам, осуществляющим уход за детьми, необходима активная поддержка со стороны семьи и окружающих близких людей в установлении и поддержании надлежащей практики грудного вскармливания.

В 1992 году ВОЗ и ЮНИСЕФ объявили об Инициативе больниц, доброжелательного отношения к матери и ребенку, целью которого является создание благоприятных условий для грудного вскармливания с целью усиления практики родильных отделений/домов по поддержке грудного вскармливания. В этой работе большую роль играют именно акушерки, специалисты, которые помогают матерям в поддержании исключительного грудного вскармливания начиная с этапа подготовки к беременности, на протяжении всего перинатального периода, включая постнатальный период.

Грудное молоко способствует сенсорному и познавательному развитию, защищает ребенка от инфекционных и хронических болезней. Исключительное грудное вскармливание способствует снижению смертности детей грудного возраста в результате распространенных детских болезней, таких как диарея и пневмония, а также более быстрому выздоровлению от болезней.

Грудное вскармливание полезно для здоровья и благополучия матерей. Оно позволяет иметь детей с промежутками, уменьшает риск развития рака яичников и рака молочной железы, увеличивает семейные и национальные ресурсы, является надежным способом кормления и безопасно для окружающей среды. Все это объединив, мы ниже приводим ряд положительных сторон.

Психологическое здоровье ребенка:

С молоком ребенок получает от матери ничем не заменимую психологическую ауру — положительное биополе или духовное единение. Ребенок, в первые 2 часа после родов, приложенный к материнской груди, легче переживает «родовой стресс». Лежа на животе матери, он снова, как в матке, ощущает ее тепло, слышит ее сердцебиение. Такое, еще только подсознательное, чувство защищенности, полный психологический комфорт способны, по мнению ученых, заложить основу всего дальнейшего поведения человека.

Прикладывание к груди является мощным средством для снятия стрессов у грудных детей. Дети, вскормленные грудным молоком, легче переносят стрессы и характеризуются меньшим уровнем тревожности.

Физическое здоровьеребенка:

Молоко мамы предназначено именно для ее ребенка, так как в каждый конкретный момент времени соответствует всем потребностям малыша в белке, жидкости, витаминах, кальции, микроэлементах и гормонах.

Кроме того, грудное молоко является важным источником энергии и питательных веществ для детей в возрасте 6–23 месяцев. С его помощью можно удовлетворить половину или более потребностей в энергии ребенка в возрасте 6-12 месяцев и одну треть потребностей ребенка в возрасте 12-24 месяцев. Грудное молоко является также важнейшим источником энергии и питательных веществ во время болезни и способствует снижению уровней смертности среди детей с недостаточностью питания.

У детей и подростков, находившихся на грудном вскармливании, с меньшей вероятностью появляется излишний вес и развивается ожирение.

Грудное молоко является идеальной пищей для новорожденных и детей грудного возраста. Оно содержит все питательные вещества, необходимые детям для здорового развития. Оно безопасно и содержит антитела, способствующие защите детей от распространенных детских болезней, таких как диарея и пневмония, которые являются двумя основными причинами смерти детей в мире. Грудное молоко легкодоступно и приемлемо по стоимости, что способствует обеспечению надлежащего питания для детей грудного возраста.

Питательная ценность грудного молока:

Грудное молоко — непревзойденное чудо! При всем совершенстве современных технологий до сих пор не создана смесь, идентичная его составу. Для сравнения отметим, что в смеси только 40 компонентов, а в молоке матери — 400.

Физиологическое и психологическое здоровьемамы:

Грудное вскармливание уменьшает вероятность онкологических заболеваний груди и репродуктивных органов, ускоряет восстановление размеров матки после родов, снижается риска развития эндометритов. Матери, кормящие своих детей грудью, намного спокойнее и доброжелательнее в общении со своими детьми, чем женщины. Это связано с тем, что при стимуляции соска во время кормления ребенка, в организме мамы вырабатываются гормоны «радости» — эндорфины, которые помогают женщине быть более добродушной, уверенной в себе и спокойной. Появляется чувство самоудовлетворения от полноценного материнства, гордость за успешное овладение новым искусством — искусством грудного вскармливания.

И, конечно, необходимо отметить доступность — каждая мама может быть уверена в качестве своего молока, питаясь любыми обычными для нее продуктами питания. Удобство — грудное молоко всегда готово к употреблению и не требует приготовления. Оно не может скиснуть или испортиться в груди. Экономия семейного бюджета: зачем тратиться на продукт худшего качества, если высший сорт вы имеете бесплатно в любом количестве. Ребенок растет, и увеличивается выработка молока.

Малыш после длительного грудного вскармливания реже болеет, лучше адаптируется в детском садике. Мама реже берет больничный и успешнее работает.

Сейчас мы можем утверждать с полной уверенностью, что грудное вскармливание способствует снижению детской смертности и имеет преимущества для здоровья, которые проявляются в зрелом возрасте.

Пресс-центр МЗ КР