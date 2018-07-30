Кандидат в мэры Бишкека Азиз Суракматов сдал документы в ТИК

Ему предстоит сдать экзамен по государственному языку

Выдвинутый коалицией большинства кандидат в градоначальники Азиз Суракматов сдал документы в Бишкекскую территориальную избирательную комиссию. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на главу ТИК Кайрата Маматова.

Претендент на пост мэра принес документы лично. 31 июля ему предстоит сдать экзамен на знание государственного языка. В случае успеха Суракматова зарегистрируют.

Напомним, ранее Vesti.kg сообщали, что коалиция большинства в Бишкекском городском кенеше официально выдвинула Азиза Суракматова своим кандидатов на пост мэра столицы. Выборы назначены на 8 августа 2018 года.

Позже Vesti.kg передавали слова правозащитница Каличи Умуралиевой, которая обвинила Суракматова в незаконном строительстве. Впрочем, она отметила, что если кандидат прекратит застройку, то претензий к нему не будет.

Vesti.kg

