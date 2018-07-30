Мастер спорта по дзюдо Нурсултан Сталбек уулу утонул на Иссык-Куле

Друзья погибшего исключают криминальную версию

Мастер спорта Кыргызстана по дзюдо Нурсултан Сталбек уулу утонул на Иссык-Куле накануне. Об этом сообщают в УВД Иссык-Кульской области.

Трагедия произошла в одном из пансионатов села Бостери.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет дана юридическая оценка произошедшему, - отметили в УВД. - Ведется следствие».

В Федерации дзюдо КР исключают насильственную смерть, пишут СМИ.

Спортсмену было 25 лет. Его похоронят 29 июля в селе Байтик.

Vesti.kg

