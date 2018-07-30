Мастер спорта по дзюдо Нурсултан Сталбек уулу утонул на Иссык-Куле

Друзья погибшего исключают криминальную версию
Мастер спорта Кыргызстана по дзюдо Нурсултан Сталбек уулу утонул на Иссык-Куле накануне. Об этом сообщают в УВД Иссык-Кульской области.
Трагедия произошла в одном из пансионатов села Бостери.
«Назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет дана юридическая оценка произошедшему, - отметили в УВД. - Ведется следствие».
В Федерации дзюдо КР исключают насильственную смерть, пишут СМИ.
Спортсмену было 25 лет. Его похоронят 29 июля в селе Байтик.
Vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!