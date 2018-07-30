Должны ли владельцы пансионатов отвечать за гибель отдыхающих?

Юрист напоминает, что в законе все уже есть. Необходимо создать прецедент

Ответят ли владельцы пансионатов на берегу Иссык-куля за смерть, утонувших на территории дома отдыха? Этот вопрос встал перед кыргызстанцами после череды смертей от утопления в течение минувшей недели.

Большинство пользователей Сети, принявших участие в обсуждении, высказались за наличие такой ответственности, даже если нынешнее законодательство ее и не предусматривает.

Но юрист Нурбек Токтакунов пояснил Vesti.kg, что владельцы подобных заведений и так должны нести гражданско-правовую и административную ответственность.

- Все это прописано в законе и надо просто-напросто создать прецедент, то есть подавать в суд на этих хозяйствующих субъектов, - отметил активист. - С другой стороны, есть ответственность и властей Иссык-Кульской области, которые должны были этот вопрос контролировать. Речь идет о соблюдении хозяевами этих объектов всех необходимых требований. Есть специальное постановление правительства о безопасности на водных объектах, где все эти требования прописаны, но, как мы убедились, не исполняются. Это давным-давно это стало вопросом коррупции.

Вместе с тем юрист выразил убеждение, что в любом случае необходимо бороться с этой коррупционной системой и начать должны именно родственники погибших людей.

- Прежде всего, они субъекты обращения, и они должны создать этот прецедент, - продолжил Токтакунов. - Надо просто поднимать вопрос в судах и бороться с этой коррупцией. Конечно, если никто раньше не поднимал этого вопроса, то будет тяжело сломать систему. Но если люди уважают себя, надо бороться за свои права.

Несколько лет назад активист занимался вопросом береговой линии – пытался добиться запрета строительства на расстоянии не менее 100 метров от озера. По ходу дела он мониторил пляжи и встречался с местными властями.

- И в итоге один из чиновников мне сказал, что я занимаюсь ерундой и что важнее сейчас проблема сливов отходов в озеро, очистных сооружений, и предложил ею заняться, - добавил юрист. - Так что я давно уже на северном берегу Иссык-Куля не отдыхаю. Зачем мне этой «уринотерапией» заниматься, когда там эти сливы и стоки эти.

Напомним, 22 июля текущего года в одном из пансионатов Иссык-Куля утонул журналист Улан Эгизбаев. На следующий день погиб экс-советник вице-премьер-министра Владимир Стручалин. В целом, по данным МЧС КР в Иссык-Кульской области с начала года утонули 10 человек, 7 из них - в течение купального сезона.

Vesti. KG