Более полутора сотен пьяных за рулем задержали в Кыргызстане за неделю

При этом полтора десятка водителей оказались без прав

Свыше 20 тыс. нарушений в области безопасности дорожного движения выявили правоохранители с 20 по 26 июля 2018 года. Об этом сообщают в пресс-службе ГУОБДД МВД КР.

«20 тыс. 341 нарушений выявили за этот период», - уточнили там.

Причем:

- 582 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора;

- 176 были пьяными за рулем;

- 3 тыс. 520 оштрафовали за несоблюдение требований дорожных знаков;

- 82 водителя задержали за управление транспортом с нанесенным на лобовое или боковое стекло передней двери тонирующим покрытием. Все стекла растонировали;

- 2 тыс. 899 водителей управляли транспортом с превышением скоростного режима движения;

- 6 водителей нарушили правило перевозки опасных и крупногабаритных грузов;

- 15 автолюбителей не имели прав управления транспортным средством.

Всего 699 единиц транспорта водворили на штрафную площадку.

Пресс-служба ГУОБДД МВД КР

Vesti. KG