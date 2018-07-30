Более полутора сотен пьяных за рулем задержали в Кыргызстане за неделю

При этом полтора десятка водителей оказались без прав
Свыше 20 тыс. нарушений в области безопасности дорожного движения выявили правоохранители с 20 по 26 июля 2018 года. Об этом сообщают в пресс-службе ГУОБДД МВД КР.
«20 тыс. 341 нарушений выявили за этот период», - уточнили там.
Причем:
- 582 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора;
- 176 были пьяными за рулем;
- 3 тыс. 520 оштрафовали за несоблюдение требований дорожных знаков;
- 82 водителя задержали за управление транспортом с нанесенным на лобовое или боковое стекло передней двери тонирующим покрытием. Все стекла растонировали;
- 2 тыс. 899 водителей управляли транспортом с превышением скоростного режима движения;
- 6 водителей нарушили правило перевозки опасных и крупногабаритных грузов;
- 15 автолюбителей не имели прав управления транспортным средством.
Всего 699 единиц транспорта водворили на штрафную площадку.
Пресс-служба ГУОБДД МВД КР
Vesti. KG
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