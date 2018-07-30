Депутаты изучат ситуацию с Данияром Усеновым

Предложение об этом намерен внести в комитет нардеп Абдывахап Нурбаев
Ситуацию, согласно которой белорусский бизнесмен Даниил Урицкий - это бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов, возможно, рассмотрят в комитете ЖК по международным делам, обороне и безопасности. Об этом Vesti.kg рассказал заместитель главы комитета, депутат Абдывахап Нурбаев.
По его словам, все решится осенью, когда депутаты вернутся к работе после каникул.
- У нас много различных соглашений с Беларусью, - отметил нардеп. - После бегства Бакиевых у нас по некоторым вопросам отношения испортились. Сегодня вроде все стало налаживаться, но вот появился Данияр Усенов. В сентябре, когда выйдем на работу, этот вопрос надо рассмотреть. Я обязательно внесу данное предложение в комитет.
Отметим, в белорусских СМИ появилось фото директора ЗАО «Белорусская Национальная биотехнологическая корпорация» Даниила Урицкого, как две капли воды похожего на бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова.
Министерство иностранных дел КР отправило в Беларусь ноту протеста с требованием выдать бывшего премьера Кыргызстану.
Vesti. KG
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