Президент Кыргызстана ушел в отпуск. Где будет отдыхать Сооронбай Жээнбеков

Германия - 3.1%

Испания - 3.1%

Франция - 12.5%

Бельгия - 12.5%

Англия - 9.4%

Аргентина - 6.3%

Бразилия - 15.6%

Россия - 25%

Победу одержат футболисты других стран, вроде Исландии и т.д. - 9.4%

Голосование по этому опросу закончилось в: 00:00, 12.07.2018 г.

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