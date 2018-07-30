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Президент Кыргызстана ушел в отпуск. Где будет отдыхать Сооронбай Жээнбеков

Президент Сооронбай Жээнбеков взял краткосрочный трудовой отпуск. Об этом сообщает отдел информационной политики.

 

   
Президент Сооронбай Жээнбеков взял краткосрочный трудовой отпуск. Об этом сообщает отдел информационной политики.

 

С 30 июля глава Кыргызстана взял краткосрочный недельный трудовой отпуск. Сооронбай Жээнбеков проведет свой отдых на Иссык-Куле.

     

 

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/92158/

           

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