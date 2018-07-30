Бишкекский горсуд оставил Албека Ибраимова под стражей

Судебная коллегия Бишкекского городского суда рассмотрела жалобу адвоката о мере пресечения бывшему мэру столицы Албеку Ибраимову.
Судебная коллегия Бишкекского городского суда рассмотрела жалобу адвоката о мере пресечения бывшему мэру столицы Албеку Ибраимову.
В ходе заседания адвокат обвиняемого Сергей Слесарев просил выпустить экс-градоначальника из-под стражи. Он мотивировал это тем, что задержание подзащитного незаконно.
Выйдя из совещательной комнаты, судьи зачитали определение, согласно которому задержание Албека Ибраимова законно и обоснованно. Постановление Первомайского районного суда оставили в силе. Албек Ибраимов будет находиться в СИЗО ГКНБ до 29 августа 2018 года.
Суд мотивировал решение тем, что бывший градоначальник обвиняется в совершении тяжкого преступления — коррупции.
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