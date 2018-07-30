В Джети-Огузе подросток изнасиловал шестилетнюю девочку

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области 16-летний подросток изнасиловал шестилетнюю девочку.
В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области 16-летний подросток изнасиловал шестилетнюю девочку. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД области.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней» УК КР.
«Известно, что подросток живет по соседству с пострадавшей. Он завел ее к себе домой и изнасиловал. Девочка находится в больнице. Подростка задержали и водворили в ИВС», — проинформировали в УВД.
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