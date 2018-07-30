Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев: «На побережье для спасателей надо установить вышки»

В Иссык-Кульской области в общей сложности имеется 300 пансионатов. Но только в 80 из них работают профессиональные спасатели, имеющие специальный сертификат. В связи с последними зарегистрированными случаями утопления сейчас готовится 174 специалиста по оказанию первой помощи.





В Иссык-Кульской области в общей сложности имеется 300 пансионатов. Но только в 80 из них работают профессиональные спасатели, имеющие специальный сертификат. В связи с последними зарегистрированными случаями утопления сейчас готовится 174 специалиста по оказанию первой помощи.

Об этом стало известно на прошедшем совещании по соблюдению безопасности на водоемах. В нем принял участие премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Он отметил с сожалением, что с началом курортного сезона увеличивается число несчастных случаев на воде.

«Отсутствие надлежащего контроля государственных органов и халатное отношение к безопасности отдыхающих со стороны владельцев пансионатов и домов отдыха чревато опасностью для жизни граждан. Мы должны в короткий срок принять меры по обеспечению безопасности на воде. Пусть соответствующие государственные органы проверят во всех местах летнего отдыха наличие спасателей с положенным снаряжением. Также пусть проведут среди народа разъяснительные работы», - сказал премьер-министр.

Глава правительства подытожил: «Предлагаю на каждом берегу установить высокие вышки для нахождения там спасателей. Кроме того, должна быть ограничена территория плавания, чтоб спасатели добирались оперативно. Ведь в спасении тонущего человека дорога каждая секунда».

Министр чрезвычайных ситуаций Нурболот Мирзахмедов сказал, что в настоящее время министерством проводится обучение ответственных специалистов для обеспечения безопасности отдыхающих в заведениях с разрешенными для плавания местами.

Источник: газета «Кыргыз туусу» №57 от 27.07.2018/стр.4, gezitter.org