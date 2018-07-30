Корни Жапарова не придавливаются, а распространяются?

В начале недели некто Эльдар Алишеров назначен заместителем министра экономики.



В начале недели некто Эльдар Алишеров назначен заместителем министра экономики. В тот же день источник NazarNews.kg написал нижеследующее мнение: Вызвало много вопросов, как Эльдар Алишеров пришел на эту должность. Если сошлемся на собранные данные, они указывают на наличие тесных связей с депутатом ЖК Акылбеком Жапаровым и в бизнесе, и в государственной работе.

По информации, Э. Алишеров в 2010 году работал помощником депутата Акылбека Жапарова. В 2014 году снова занимал должность помощника А. Жапарова. Кроме того известно, что предприниматель вдвоем с А. Жапаровым идут вместе в бизнесе. Ранее Э. Алишеров работал руководителем ОсОО «Глобалико Холдингс», и эта компания известна остеклением принадлежащего А. Жапарову отеля «Дамас». Эта компания и отель «Дамас» А. Жапарова расположены по одному адресу ул. Жумабека, №107. Сейчас в базе Министерства юстиции руководителем «Глобалико Холдингса» зарегистрирован Уланбек Абыкеев. Сайт указывает, Э. Алишеров и У. Абыкеев являются основателями партии «Келечек Эл».

Кроме того, Эльдар Алишеров владеет еще двумя компаниями: «ОсОО Альфатроникс» и охранно-детективным « ОсОО Илбирс-Секьюрити». «ОсОО Альфатроникс» занимается оказанием различных услуг отелям и ресторанам. Хотя бизнес этой компании хорошо развивается, но всплывает неофициальная информация, что на недостаточном уровне платит налоги государству. Например, в один год едва заплатила 3 тысячи 695 сомов налогов. Также называется хозяином компании, о чье название сломаешь язык – «Alfatronix Limited». Но об этом не указано в информационной базе Министерства юстиции. Этот продвинутый парень Эльдар Алишеров некогда был единственным кандидатом на получение большого ипотечного кредита с малым процентом в рамках большой программы государственного масштаба «Доступное жилье-2020». Видим, такой молоденький парень стал владельцем таких крупных компаний. Такие бывают только в сказках, и еще в нашем Кыргызстане. Теперь этот парень сел замом министра экономического развития. В общественности говорится, что в достижении им такого статуса большая роль депутата ЖК Акылбека Жапарова, называемого на устах народа «мозговым центром» Абылгазиева, и якобы будущим сватом президента. Ничего не поделаешь с А. Жапаровым, а ведь говорили, что подцепили на крючок, возбудили уголовное дело.

Таким образом, Алишеров Эльдар Туралиевич назначен заместителем министра экономики. Пресс-служба правительства сообщила, что соответствующий приказ подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Источник: газета «Айгай» №5 от 27.07.2018/стр.3, gezitter.org