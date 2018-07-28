Над зданием Госэкотехинспекции заметили перевернутый флаг

Чиновники успокоили: уже исправляют
Над зданием Бишкекского управления Госэкотехинспекции неправильно повесили государственный флаг. Об этом сообщают отечественные СМИ.
По словам очевидцев, атрибутика государственности висит вверх ногами.
Vesti.kg обратились за комментарием к заместителю начальника Бишкекского управления Госэкотехинспекции Уулче Умаровой.
Она пояснила, что сотрудники уже сняли флаг и в скором времени вернут на место в правильном виде.
- Он висел правильно, скорее всего, ткань от дернулась из-за ветра и он перевернулся, сейчас исправляем, - ответила Умарова.
Сколько времени флаг провисел перевернутым, чиновница не смогла.
Источник: https://vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!