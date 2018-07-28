Над зданием Госэкотехинспекции заметили перевернутый флаг

Чиновники успокоили: уже исправляют

Над зданием Бишкекского управления Госэкотехинспекции неправильно повесили государственный флаг. Об этом сообщают отечественные СМИ.

По словам очевидцев, атрибутика государственности висит вверх ногами.

Vesti.kg обратились за комментарием к заместителю начальника Бишкекского управления Госэкотехинспекции Уулче Умаровой.

Она пояснила, что сотрудники уже сняли флаг и в скором времени вернут на место в правильном виде.

- Он висел правильно, скорее всего, ткань от дернулась из-за ветра и он перевернулся, сейчас исправляем, - ответила Умарова.

Сколько времени флаг провисел перевернутым, чиновница не смогла.



Источник: https://vesti.kg