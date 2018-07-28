Документы на «суйунчу» опять не принимают?

Бишкекчане жалуются, но в Минсоцразвития уверяют, что никаких проблем нет

Документы на получение «суйунчу» по-прежнему не принимают в отделении ГРС Ленинского района Бишкека. Читатель сообщил Vesti.kg, что, по словам, сотрудников ГРС, опять какие-то проблемы с сервером.

В пресс-службе ГРС пояснили Vesti.kg, что у них все в порядке и посоветовали по этому поводу обратиться в Министерство труда и социального развития. Там в свою очередь заверили, что никаких проблем с сервером нет.

- Ранее действительно отключилось серверное оборудование, - сказали в Минсоцразвития. - Но накануне проблему устранили. Теперь центральные серверы запущены и работают в штатном режиме. Сейчас все в порядке. Возможно, есть какая-то проблема в том отделении, откуда вам пожаловались.

Отметим, ранее СМИ информировали, что в течение двух дней документы на получение «суйунчу» не принимали.

По данным Минсоцразвития, форс-мажорная ситуация произошла из-за проблем с электрической сетью в ведомстве. На данный момент проблема решена.



Источник: https://vesti.kg