Число заболевших корью в Кыргызстане достигло 350

В Кыргызстане число заболевших корью достигло 350 человек.

В Кыргызстане число заболевших корью достигло 350 человек. Почти половина из них - дети, родители которых отказались от прививки. Об этом «Азаттыку» сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, очагом распространения кори в декабре 2017 года стали дети мигрантов, прибывших из России. С тех пор наблюдается рост числа заболевших. 45% пациентов составляют дети до года, не получившие прививку.

Эпидемия кори в Кыргызстане наблюдалась в 2015 году, когда инфекция поразила более 800 человек.



Азаттык