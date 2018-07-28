Первомайский райсуд разъяснил свое решение по Матраимову

Первомайский районный суд Бишкека распространил сообщение, в котором дал разъяснения относительно восстановления в должности экс-зампредседателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова.
Первомайский районный суд Бишкека распространил сообщение, в котором дал разъяснения относительно восстановления в должности экс-зампредседателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова.
Основанием для удовлетворения иска, как сообщается, стало отсутствие доказательств нарушения Матраимовым Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», на основе которого ему было выражено недоверие.
Также отсутствовало служебное расследование и заключение дисциплинарной комиссии для применения дисциплинарного взыскания в отношении Райымбека Матраимова. Кроме того, он был освобожден от должности в то время, когда находился на лечении - с 21 по 29 ноября 2017 года.
Еще одним основанием для вынесения судом такого решения стало отсутствие представления председателя Государственной таможенной службы об освобождении истца Матраимова с указанием доводов и оснований для освобождения его от занимаемой должности.
25 июля Первомайский районный суд Бишкека удовлетворил иск Райымбека Матраимова о восстановлении в должности зампредседателя ГТС.
Матраимов, известный в народе как Райым Миллион, был снят с должности 23 ноября 2017 года. Распоряжение подписал действующий тогда премьер Сапар Исаков.
Матраимов освобожден от работы в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 47 Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», по которому по инициативе государственного органа, органа местного самоуправления служащий может быть освобожден от занимаемой должности в случае выражения недоверия.
20 апреля Матраимов подал в суд на правительство и ГТС о признании незаконным увольнение, потребовав восстановления в прежней должности.
В правительстве Кыргызстана намерены изучить решение суда и определить дальнейшие действия.
Азаттык
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