Расследование Эгизбаева о коррупции на кладбище признано «Лучшей программой месяца» РСЕ/РС

Расследование покойного журналиста радио «Азаттык» Уланбека Эгизбаева о коррупции на кладбище признано «Лучшей программой месяца» Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
Расследование покойного журналиста радио «Азаттык» Уланбека Эгизбаева о коррупции на кладбище признано «Лучшей программой месяца» Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
Комиссия Радио Свободная Европа/Радио Свобода 27 июля вручила кыргызской редакции сертификат, свидетельствующий о победе во внутреннем конкурсе. Жюри такое решение приняло еще при его жизни.
Программа о коррупции на кладбище вызвала большой резонанс в обществе.
Программа впервые была показана на телеканале «ЭлТР», потом опубликована на сайте и радио «Азаттыка». Также программа вышла в эфире Общественной телерадиовещательной корпорации (ОТРК).
Короткий вариант программы был переведен на английский и другие языки специально для международного Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
Азаттык
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