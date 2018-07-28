Расследование Эгизбаева о коррупции на кладбище признано «Лучшей программой месяца» РСЕ/РС

Расследование покойного журналиста радио «Азаттык» Уланбека Эгизбаева о коррупции на кладбище признано «Лучшей программой месяца» Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Расследование покойного журналиста радио «Азаттык» Уланбека Эгизбаева о коррупции на кладбище признано «Лучшей программой месяца» Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Комиссия Радио Свободная Европа/Радио Свобода 27 июля вручила кыргызской редакции сертификат, свидетельствующий о победе во внутреннем конкурсе. Жюри такое решение приняло еще при его жизни.

Программа о коррупции на кладбище вызвала большой резонанс в обществе.

Программа впервые была показана на телеканале «ЭлТР», потом опубликована на сайте и радио «Азаттыка». Также программа вышла в эфире Общественной телерадиовещательной корпорации (ОТРК).

Короткий вариант программы был переведен на английский и другие языки специально для международного Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Азаттык