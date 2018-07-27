Для модернизированной части ТЭЦ Бишкека только составляют смету расходов

«Электрические станции» объявили тендер на подготовку сметной документации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека». Об этом сообщает портал государственных закупок.
«Электрические станции» объявили тендер на подготовку сметной документации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека». Об этом сообщает портал государственных закупок.
На эти цели выделено 13,6 миллиона сомов.
Планируется составить ведомости объемов работ по этапам и разделам проекта. На основании разработанных ведомостей будет выведена стоимость объекта согласно действующей сметно-нормативной базе КР.
Сметный расчет произведут на момент заключения контрактного соглашения от 16 июля 2013 года на реализацию проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека».
Напомним, Счетная палата выявила, что при модернизации теплоцентрали не составлены конкретные сметы расходов. Работы проводила китайская компания ТВЕА, кредит в $386 миллионов предоставил Эксимбанк Китая.
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