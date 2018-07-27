ГКНБ: К распространителям провокационных сообщений будут приняты жесткие меры

Бишкек, "Саясат. kg". Напоминаем, что подготовка и распространение аналогичных материалов с признаками разжигающих межрегиональную (межнациональную) вражду, влечет за собой уголовную ответственность в соответствие со статьей 299 Уголовного кодекса КР.
В связи с участившимися случаями распространения в приложениях «WhatsApp» и других социальных сетях аудио сообщений, содержащих в себе материалы провокационного характера, направленные на разжигание межрегиональной (межнациональной) вражды, ГКНБ Кыргызской Республики сообщает следующее.
В настоящее время ГКНБ КР и другими правоохранительными органами проводится соответствующая работа по установлению распространителей провокационных сообщений.
Напоминаем, что подготовка и распространение аналогичных материалов с признаками разжигающих межрегиональную (межнациональную) вражду, влечет за собой уголовную ответственность в соответствие со статьей 299 Уголовного кодекса КР.
В этой связи, ГКНБ призывает граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных сообщений в социальных сетях и Интернет-пространстве, и сообщатьо возможных фактах в соответствующие правоохранительные органы.
Пресс-центр ГКНБ КР
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