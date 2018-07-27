Икрамжан поступил умно

Не ложь, большинство подвергшихся недугу «партия», остаются под ее ногами. Например, из-за чего был изгнан Аскар Акаев, стоявший во главе партии «Алга Кыргызстан»?



Не ложь, большинство подвергшихся недугу «партия», остаются под ее ногами. Например, из-за чего был изгнан Аскар Акаев, стоявший во главе партии «Алга Кыргызстан»? И-ии, да, он был изгнан именно за основание той партии, желая пожизненно остаться во власти.

Правда и то, что севший птицей на вершину «Ак жола» Курманбек Бакиев тоже стал жертвой этого «отпрыска». Сейчас все опасаются назвать эти две партии. Сегодняшнее положение партии «Республика» заставляет выть собаку. Дело в том, что бросавший той собаке жирную кость, заботившийся хозяин сегодня ходит далеко, прикладывая бинокль к глазам, готовый заплакать. Отчего нам не сказать, что усиливается кашель партии «Ата Мекен»? Способности у взявшего в руки временное лидерство Алмамбета Шыкмаматова недостаточны, чтоб хозяйничать. Он сам едва устоял на ногах, думая о себе.

Судьбу какой еще партии нам проанализировать? Какие-то аналитики намекают вроде об улучшении работы партии «Кыргызстан». Конечно, одна нога Каната Исаева вышла «на свободу». Но для положительного решения ему необходимо еще хорошенько надежно охарактеризовать свое «обещание» верхам. А иначе уши подозреваемого человека будут торчком вылезать из берлоги. Другой вопрос, в какую сторону качнется «компас» теневого хозяина Шаки. Не видно прежнего топота «Онугуу». И трактора устаревают, не могут глубоко пахать землю. Прямо скажем, поставки запчастей к ним из Белоруссии создадут большие тяготы. Не заслуживает похвалы также положение партий, основанных силой бизнесменов, денежных людей.

Сейчас только что вышедшие из нор желторотые птенцы-партии смотрят каждому в лицо, у них голова идет кругом, не зная, каким сильным старшим братом защититься. Не вредно помнить, что «старые волки» возьмут гибких из них под свое руководство, составят по своему желанию список, достаточно помесят, а потом запустят в большую гонку. Неспроста заранее говорится, какие лучшие власть имущие выйдут на такие «легендарные» ходы. Вглядывающиеся в издавна громогласно шедшую СДПК сейчас действуют, чтоб убрать ее лидера. Что нам сказать о говорящих «были бы средства, я бы его опрокинул»? Конечно, известно, средства это большая опора. Но суть в том, пойдет ли народ вслед за ее лидером? Вызывает невольный смех что, несмотря на это, ставшие «начальником» над двумя гражданами иногда перегибают палку.

В некоторых случаях тот самый Алмазбек Атамбаев рассказывал о выходках Икрама: «Говорю ему: эй, ты бы создал партию шоферов, - а он не верит». Оказывается, хитрый человек показал свою дальновидность, да? Наверное, почувствовал, что партия все равно не принесет добра. Будь на его месте другой хвастун, давно бы создал свою партию, сказав «вот тебе». Икрамжан Илмиянов, добравшийся от шоферства до высокой должности, скопивший гору богатств, создает впечатление, что его размышления стали отдельной «эпопеей». Аттин, не вызывает ли сожаления судьба партий, бьющих в барабаны, говоря, что Кыргызстан перейдет к парламентскому правлению? Как мы станем парламентской страной, кокуй, когда насильно отбирают партию после твоего ухода из власти, или если ошибаешься в своих шагах? Но никого не удивляет, что вопреки всему некоторые крутые цепляются к партии и переходят к такой жизни. Как ты не огорчишься, глядя, что они думают только о сегодняшнем дне, и не видят своего будущего?

Источник: газета «Ачык соз» №20 от 26.07.2018/стр.3, gezitter. org