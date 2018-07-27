Оппозиционная фракция "Республика - Ата-Журт" Бишкекского горкенеша не будет выставлять кандидатуру на должность мэра

Оппозиционная фракция "Республика - Ата-Журт" Бишкекского городского кенеша не будет выдвигать кандидатуру на пост мэра столицы.





Оппозиционная фракция "Республика - Ата-Журт" Бишкекского городского кенеша не будет выдвигать кандидатуру на пост мэра столицы. Об этом сегодня, 26 июля, порталу SUPER.KG сообщил депутат от указанной фракции Канатбек Музуралиев.

Сегодня коалиция большинства городского кенеша выдвинула на должность мэра кандидатуру Азиза Суракматова.

Также стало известно о встрече в кафе 24 июля председателя горкенеша Алмаза Кененбаева и фракционных лидеров.

Напомним, 13 июля депутаты Бишкекского городского кенеша постановили выразить недоверие Албеку Ибраимову. 19 июля премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление об отставке Ибраимова.

На Албека Ибраимова было возбуждено уголовное дело по закупкам в бытность его руководителем предприятия "Дастан". 19 июля Ибраимов был арестован ГКНБ.

Центральная избирательная комиссия назначила выборы мэра на 8 августа.

До этого портал SUPER.KG на основе информации от собственных источников составил список возможных кандидатов в мэры.

Согласно нормам закона, правом выдвижения кандидатов на должность столичного градоначальника обладают фракции и коалиция большинства городского кенеша, а также премьер-министр.

Источник: super.kg, gezitter. org