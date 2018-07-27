Вопрос дня: Как отнесется не вытерпевший максимовские 60 тыйынов народ к жээнбековским 100 сомам?

Выставленный на общественное обсуждение проект постановления Госкомитета информационных технологий и связи по регистрации телефонов вызвал бурные дискуссии. За регистрацию каждого телефона придётся платить по 100 сомов.





Выставленный на общественное обсуждение проект постановления Госкомитета информационных технологий и связи по регистрации телефонов вызвал бурные дискуссии. За регистрацию каждого телефона придётся платить по 100 сомов. Портал SUPER.KG задал вопрос "Как отнесется не вытерпевший максимовские 60 тыйынов народ к жээнбековским 100 сомам?

Гайпкулов: "Есть разница между максимовскими 60 тыйынами и 100 сомами за регистрацию телефона"

По мнению депутата Жогорку Кенеша Искандера Гайпкулова, данная мера не напоминает максимовские 60 тыйынов, потому что тогда ставилась цель нажиться, а действующий проект направлен на пресечение незаконных действий.

Есть разница между максимовскими 60 тыйынами и 100 сомами за регистрацию телефона. Если данный проект направлен на пресечение ввоза в страну контрабандных телефонов, то это правильный проект. Общеизвестно, что в данное время в страну незаконным путем заводится большое количество телефонов. Максимовские 60 тыйынов ставили целью получить чистую наживу, подразумевалось, что деньги будут капать от каждого телефонного звонка. В нынешнем проекте платят за услугу регистрации каждого телефона, и плату будут принимать соответствующие сотрудники", - сказал Гайпкулов.



Султан: "Глава правительства должен погнать в оппозицию тех, кто намерен запустить руки в карманы граждан"

Как заявил посол Кыргызской Республики в Южной Корее Кылычбек Султан, регистрация завозимых в страну телефонов проводилась и до этого времени. "Государственная таможня же не "подковыванием ослов" [в значении "бить баклуши"] занимается! Если занимается, тогда тот пусть подковывает Таможенную службу, но при чем тут народ?! Пусть госорганы проводят работу против контрабанды. Что касается проекта правительственного постановления, то никто из нас не видел принятого 3 года назад закона, который является основанием. Неважно, 3 года назад принято, или 300 лет назад, если антинародный, тогда подлежит отмене. Почему в таком случае не оставили "60 тыйынов" Бакиева? Отменённые законы, решения насчитываются десятками. Возможно, сотнями.

Заявляют, что данную сумму будет платить не клиент, а поставщик. Разве после этого предприниматель не надбавит 100 сомов к стоимости телефона, чтобы вернуть свои средства? Если за регистрацию всё равно платят импортеры и если народу нет никакого вреда, тогда почему не поднимут платёж сразу до 100 млн сомов? Здесь идёт речь об именной регистрации телефонов, а это является нарушением прав граждан. В демократическом государстве данная мера будет считаться способом тотальной слежки за гражданами? Дополнительно к этому это очередной способ сдирания с граждан денег. Слежка и в тоже время взимание денег – верх цинизма. В век развитого интернета такие аргументы, как "польза народу" и "в развитых странах так" не убедительны. В развитых странах всё это производится бесплатно. Сим-карты регистрируют, затем при выдаче номера сим-карты автоматически считывается IMEI-код. В Кыргызстане есть сограждане, которые учатся в Малайзии, Корее, на протяжении ряда лет находятся в трудовой миграции и используют телефоны, неважно за 1000 сомов или 1000 долларов. Все они используют телефоны без всякой регистрации. Кроме того, ни в одной стране, куда прибывают миллионы туристов, не регистрируют прибывающие телефоны. Возьми местную сим-карту, и этого достаточно. А как быть прибывающим в Кыргызстан туристам? Они должны будут регистрировать телефоны на пограничных пунктах? На границе и без того очереди.

Правительству скажу, чтобы не позорилось и отзывало инициативу. Сейчас озвучивается как идея, а после обнародования отношение народа к власти резко качнется в отрицательную сторону. Лучше, если подобные инициативы первоначально будут обсуждены в узком кругу, а затем предложены народу. Иногда я высказываю объективное мнение, вследствие чего меня начали "гнать" в оппозицию. Если премьер-министр Мухаммедкалый Дүйшекеевич откажется поддержать данную инициативу, тогда в оппозицию надо погнать чиновников – авторов антинародной инициативы", - сказал Кылычбек Султан.

Бекешев: "Регистрация телефонов должна быть бесплатной"

Депутат парламента от фракции СДПК Дастан Бекешев возмущен правительственным постановлением по регистрации телефона за 100 сомов.

Как заявил народный избранник порталу SUPER.KG, "при подготовке проекта постановления, правительство должно опираться на нормы закона. Нельзя просто так взять и вводить платежи за регистрацию, гражданам должна быть польза. Обслуживание должно приносить пользу гражданам. Здесь же выигрывает только правительство. Правительство заявляет, что таким путём можно преодолеть теневую экономику. Да, такая проблема существует, достаточно большое количество мобильных телефонов попадает в страну без уплаты таможенных пошлин. Однако это проблема Таможенной службы. Если мы дадим на это разрешение, то аналогичный вопрос поднимут и другие государственные органы. Регистрировать телефоны – правильно, однако условия регистрации должны быть бесплатными".

Аматов: "Данный проект нельзя сравнивать с максимовскими 60 тыйынами"

Как отметила замглавы Комитета информационных технологий и связи Эшмамбет Аматов, "данный проект нельзя сравнивать с максимовскими 60 тыйынами".

"Здесь граждане не имеют никакого отношения, не будут платить ни тыйына. Здесь платить будут поставщики при регистрации завозимых в страну телефонов. Цель данного проекта – определение действительной принадлежности телефона марки той или иной компании. Каждая компания ставит на телефон код, который необходимо уточнить, после чего мы проводим регистрацию. У нас много контрабандных и контрафактных телефонов, при неправильном результате проверки они не будут работать на территории Кыргызстана. Некорректно сравнивать данный проект с "максимовскими 60 тыйынами", это совершенно другое", - отметил Аматов.

Акматалиев: "Это проект, успешно применяемый в международной практике"

Политолог Алмазбек Акматалиев придерживается мнения, что предлагаемый проект успешно применяется в международной практике, посему введение данной меры в Кыргызстане принесёт пользу. "Данный проект предлагается в рамках норм закона. Это не придумка власти. Такие проекты используются в международной практике. Мы делаем это с запозданием. В данное время каждый используемый телефон регистрируется бесплатно. Платить за регистрацию будут не граждане, а предприниматели, которые завозят телефоны из-за границы. Плюс предлагаемого проекта в том, что ворованные телефоны не будут действовать, их невозможно будет использовать. Также будет пресечен незаконный ввоз в страну телефонов. Единственный минус – повышение стоимости телефонов. Надеюсь, что подорожание составит не более 100 сомов. Конечно, есть определённая аналогия с "максимовскими 60 тыйынами", однако здесь другое основание. Если в несколько лет поменяешь телефон, то дополнительно платишь 100 сомов. В аспекте безопасности данная сумма не особо большая", - сказал Акматалиев.

Торалиева: "Данный проект не должен бить по карману предпринимателей"

Советник экс-премьер-министра Гульнура Торалиева отмечает, что после выставления проекта на обсуждение многие люди выражают отрицательное мнение. "Если правительство намеревается путем регистрации телефона пресечь контрабанду и считает, что данная меры крайне необходима в аспекте безопасности, тогда должна проводить регистрацию бесплатно. В противном случае граждане не поддержат данную инициативу. Также народ перестанет верить власти. Люди должны знать, почему они платят деньги за регистрацию. Надо открыто и прозрачно показать, на что будут направлены поступающие от регистрации деньги. Это касается не граждан, а поставщиков. Данный проект не должен бить по карману коммерсантов", - сказала Торалиева.

Момункулов: "Проект обретёт поддержку, если регистрация будет бесплатной"

По словам экс-директора Агентства по продвижению и защите инвестиций Эсенкула Момункулова, данный вопрос относится к компетенции правительства, а не президента. "В целом будет правильнее возложить этот платеж не на граждан, а на поставщиков. Однако, безусловно, они вернут эти деньги путём надбавки к стоимости телефонов. Думаю, правильно регистрировать каждый телефон для усиления безопасности. Это успешно работает во многих странах. Однако при этом необходимо взимать плату и регистрировать только завозимые в страну новые телефоны. Регистрацию используемых гражданами телефонов надо проводить бесплатно. Тогда народ поймёт преимущества данной меры, примет ее правильно, поддержит проект. Что касается телефонов приезжающих в страну гостей, то можно проводить временную регистрацию, чтобы спустя 3 дня отключались", - сказал Момункулов.

Жумаков: "Циничное запускание рук в карманы граждан чревато негативным эффектом"

По словам юриста Улана Жумакова, президент Сооронбай Жээнбеков дал возможность главе ГКНБ, министру внутренних дел, судам выполнять свои функции в рамках закона. "Также он полностью предоставил правительству исполнительную функцию. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сам подбирал свою команду. Сам должен ответить за все действия. Но в последние месяцы нет результата по выходу из экономического кризиса. Растёт внешний долг, дефицит бюджета. Команда главы правительства решила повысить тариф на воду. Какие есть улучшения в энергосекторе? Теперь правительство намеревается получить деньги путем регистрации телефонов. Нас при этом утешают, что регистрировать будут только новые аппараты. Но ведь мы не собираемся на протяжении всей жизни ходить со старым телефоном. Всё прекрасно понимаем, что 100 сомов, которые будут взимать за регистрацию, отразится на цене телефона. Нам объясняют, что данная мера необходима для пресечения контрабандного ввоза мобильных устройств. Тогда почему эти деньги должен платить народ? Правительство видит недовольство общества, тем не менее не считается с мнением граждан. Поэтому большинство проводит аналогию с "бакиевскими 60 тыйынами". Сейчас возникает несколько видоизмененная схема выбивания денег из кармана людей. А что будет завтра? Заявят о необходимости регистрации компьютеров, ноутбуков и другой техники? Телефоны надо регистрировать бесплатно, при регистрации сим-карты. Циничное запускание рук в карманы граждан может дать негативный эффект", - считает Жумаков.

Сасыкбаева: "Цель данного проекта – собрать с народа деньги"

По мнению экс-депутата Жогорку Кенеша Асии Сасыкбаевой, регистрацией телефонов правительство рассчитывает собрать деньги с народа.

"Неправильно для пополнения казны собирать деньги с народа. Если правительству так уж необходимы деньги, то можно найти другие источники. Ведь отдельные люди не могут найти деньги на загрузку единиц. На сегодняшний день 100 сомов – это цена хлеба на несколько дней. Неправильно отбирать у кого-то кусок хлеба ради регистрации телефонов. Вчера инициаторы данного проекта провели пресс-конференцию и заявили, что регистрация телефонов, используемых на территории страны, будет бесплатной. Это их оправдание. Правильной была первая информация. После протестных мнений общественности начали заявлять, что плата будет взиматься за регистрацию завозимых телефонов. Но ведь на импортные телефоны существует налог, а если дополнительно к этому за каждый телефон взимать по 100 сомов, то пострадают предприниматели. И без того проводится регистрация телефонов поставщиками перед ввозом страну.

Вместо того, чтобы требовать деньги с народа, наоборот, надо сказать людям спасибо, за то, что используют технику, интернет, развиваясь с их помощью", - сказала Сасыкбаева.

Советник экс-премьер-министра Талант Султанов отказался от дачи комментариев по ряду причин.

Источник: super.kg, gezitter. org