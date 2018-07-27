В Санкт-Петербурге задержан кыргызстанский гражданин, находившийся в международном розыске

В Санкт-Петербурге задержан находившийся в международном розыске гражданин Кыргызстана. Об этом сообщило российское издание «Невские новости».



В Санкт-Петербурге задержан находившийся в международном розыске гражданин Кыргызстана. Об этом сообщило российское издание «Невские новости».

По информации, в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга на улице Римского-Корсакова задержали гражданина Кыргызской Республики, подозреваемого в совершении преступления на территории Кыргызстана. Милицией Кыргызстана мужчина 1965 года рождения был объявлен в международный розыск.

Указанный мужчина подозревается в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 168 ч.2 (разбой), 172 ч.2 (незаконное завладение чужим зданием) Уголовного кодекса. В Кыргызстане он с нарушением закона захватил несколько зданий, после этого сбежал из страны, и долгое время прятался в Петербурге, работал.

Мужчина арестован, об этом сообщили в Бишкеке.

Источник: Баракелде, gezitter. org