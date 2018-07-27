Камчыке, прислушайтесь к словам

Нашим патриотичным сородичам изрядно испортило настроение туманное будущее этнических кыргызов, истосковавшихся по своему народу, приехавших издалека от чужого народа. Мы даже просветлели внутренне, когда вначале тениртоосцы встретили их с хорошим настроем.





Нашим патриотичным сородичам изрядно испортило настроение туманное будущее этнических кыргызов, истосковавшихся по своему народу, приехавших издалека от чужого народа. Мы даже просветлели внутренне, когда вначале тениртоосцы встретили их с хорошим настроем. А потом распространились разные разговоры о проблемах переселенцев с наступлением жаркого лета, что у них нет ни дома, ни скота. Мало того, народ переполошили разговоры, что есть бесчестные люди, не заплатившие им 5 тысяч сомов за выпасаемый скот. Выяснилось, у нас не осталось благополучной во всех отношениях области, чиркин!

Из-за этого снова приходится обратиться к нарынским богачам. Есть депутат Камчыбек Жолдошбаев, хотя говорит разное, но в проявлении мужества никого не пропускает вперед себя. Этот человек иногда поднимает инициативы, заставляющие прыгать сердце. Недавно он взбудоражил парламент, сказав первым «переведу 10 млн сомов на открытый счет». Если вы еще не перевели эти деньги, то было бы замечательно потратить их на братьев-переселенцев из Афганистана. Создались бы условия построить дома минимум 10 семьям. Если обратите внимание на это наше предложение, то вы Камчыке можете смело приступить к работе. Уже завтра придет осень, значит, надо быстро привести в движение строительные работы. В предгорьях Нарына свободные земли занимают тысячи гектаров. Как может не найтись земли сородичам? Мы же знаем, если есть средства, то можно сделать любую работу, да?

Пока предполагаем, что доверие к вам не развернется в противоположную сторону. Мы предлагаем именно вам, потому что хорошо знаем, у вас на такие работы хватит инициативы. Если б вы выполнили это предложение, то заслужили бы благодарность этнических кыргызов, а ваше имя осталось бы в истории. У вас есть все возможности сделать так. Нельзя сомневаться в том, что у вас есть и средства, и патриотичная душа. Дело сдвинулось бы с места, всего-то нужно желание. Ладно, пусть строящие стадион, базар, продолжают болеть тем недугом. Но мы верим, ваша особенность в том, что не остаетесь в стороне от народной инициативы. Мы уверены, вы не отойдете далеко от требования ситуации, ждем положительного ответа, Камчыке!

Источник: газета «Ачык соз» №20 от 26.07.2018/стр.1, gezitter. org