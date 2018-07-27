10 процентов учеников школ идут на интимные отношения

10% учеников школ, 37% студентов средних профессиональных учебных заведений живут в интимных отношениях.
10% учеников школ, 37% студентов средних профессиональных учебных заведений живут в интимных отношениях.
Об этом 26 июля сообщила представитель Фонда народонаселения Бактыгуль Бозгорпиева, выступая на собрании, посвященном репродуктивному здоровью, в Озгонском районе Ошской области.
Участники собрания отметили необходимость усиления разъяснительных работ с целью сохранения репродуктивного здоровья местными властями, директорами школ и учителями.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!