10 процентов учеников школ идут на интимные отношения

10% учеников школ, 37% студентов средних профессиональных учебных заведений живут в интимных отношениях.





10% учеников школ, 37% студентов средних профессиональных учебных заведений живут в интимных отношениях.

Об этом 26 июля сообщила представитель Фонда народонаселения Бактыгуль Бозгорпиева, выступая на собрании, посвященном репродуктивному здоровью, в Озгонском районе Ошской области.

Участники собрания отметили необходимость усиления разъяснительных работ с целью сохранения репродуктивного здоровья местными властями, директорами школ и учителями.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org