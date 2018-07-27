Партия "Замандаш" направила обращение главе правительства в целях ускорения принятия решений круглого стола с участием трудовых мигрантов. Об этом сообщили из указанной партии.
Партия "Замандаш" направила обращение главе правительства в целях ускорения принятия решений круглого стола с участием трудовых мигрантов. Об этом сообщили из указанной партии.
В обращении партия напоминает, что недавно был проведён круглый стол под названием "Наши трудовые мигранты – новые инвесторы экономики Кыргызстана" с участием инвесторов, представителей парламента, правительства и экспертов. В ходе круглого стола было высказано предложение правительству ускорить принятие решений по освобождению от НДС на пять лет новых предприятий и запрету фискальных проверок на три года.
Отметим, но днях президент Узбекистана подписал указ об освобождении предпринимателей от всех налогов на 5 лет. В Казахстане скоро ликвидируют НДС. В Грузии снизили налоговое бремя в 3 раза, что увеличило поступление в бюджет страны в 4 раза.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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