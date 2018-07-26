Человек из системы. В БГК рассказали, почему выдвинули Азиза Суракматова в мэры

Азиз Суракматов много лет проработал в муниципальной службе и знает все ее особенности.
Азиз Суракматов много лет проработал в муниципальной службе и знает все ее особенности. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции СДПК Жумабек Салымбеков рассказал ИА «24.kg», почему депутаты выдвинули его на пост мэра столицы.
«Много лет проработав в муниципальной системе, он имеет видение развития города и опыт. Сегодня члены коалиции большинства собрались после консультаций, задали вопросы и поддержали, потому что Суракматов ответил на них как грамотный управленец, менеджер», — сказал Салымбеков.
Депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Сайдахмат Исмаилов отметил, что знаком с претендентом на пост мэра давно.
«У него большой опыт, он прошел все ступени — от муниципального работника, госслужащего до бизнесмена. Он понимает и в бизнесе, и не понаслышке знает работу муниципалитета», — сказал он.
Напомним, сегодня коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека. Выборы градоначальника назначены на 8 августа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/91950/
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