Чиновник Финпола отказался комментировать свой низкий профессиональный балл

«Меня назначили на должность по распоряжению премьер-министра по представлению председателя ГСБЭП. Поэтому вопросы о том, почему я занял эту должность, лучше задать аппарату правительства», — заявил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя ведомства капитан Эмиль Жамгырчиев.





«Меня назначили на должность по распоряжению премьер-министра по представлению председателя ГСБЭП. Поэтому вопросы о том, почему я занял эту должность, лучше задать аппарату правительства», — заявил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя ведомства капитан Эмиль Жамгырчиев.

Он опроверг данные о том, что изменил возраст. Напомним, в распространенном резюме указывалось, что ему 38 лет. А по паспорту Эмилю Жамгырчиеву 36 лет.

«Я свой возраст не менял. Мое резюме распространили сотрудники пресс-службы. Возможно, там была ошибка. В Госкадровой службе есть мое резюме. Там можно ознакомиться как с данными о моем возрасте, так и с послужным списком. Я работаю в органах с 1999 года, являюсь выпускником Академии МВД. Система такова, что рабочий стаж засчитывается с момента зачисления в вуз», — рассказал Эмиль Жамгырчиев.



«В Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями я работаю с 2016 года. Кроме того, работал в МВД, администрации президента. После июньских событий наша группа работала с обращениями граждан. Это был сложный период для всего Кыргызстана. Считаю, что наша команда в тот период справилась и внесла свой вклад в стабилизацию ситуации», — заключил он.

Эмиль Жамгырчиев отказался комментировать итоги конкурса на вакансии в Финполе, который проходил в 2012 году.

Напомним, в апреле 2012-го прошло тестирование второй группы конкурсантов на вакантные должности в ГСБЭП. В тестировании участвовали 100 претендентов. Эмиль Жамгырчиев набрал меньше половины нужных баллов. Он по 100-балльной системе оценки базовых профессиональных навыков и общеобразовательного уровня заработал всего 43 балла.





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