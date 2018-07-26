Зарплату строителям дороги Ош — Баткен — Исфана начнут выплачивать с 30 июля

С 30 июля 2018 года подрядчик начнет выплачивать долги по заработной плате строителям дороги Ош — Баткен — Исфана. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.



С 30 июля 2018 года подрядчик начнет выплачивать долги по заработной плате строителям дороги Ош — Баткен — Исфана. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

Отмечается, что проект реконструкции автодороги (75-108 километры) финансируется Исламским банком развития. На эти цели ИБР выделяет $21,32 миллиона, доля софинансирования правительства Кыргызстана — $2,44 миллиона. Общая стоимость проекта оценивается в $23,76 миллиона.

В рамках кредитного соглашения с Исламским банком развития предусмотрено финансирование строительных работ и консультационных услуг на реабилитацию 33,8 километра проектного участка в Баткенской области от села Караван до села Кок-Талаа.



В ноябре 2015 года подписан контракт на консультационные услуги между Минтрансом и компанией «Спектрум Инжиниринг Консалтантс С.А.Р.Л.» (Ливан) для осуществления технического надзора за строительством. А в мае 2017-го подписан контракт на строительные работы с компанией «Алке Иншаат Санайи энд Тиджарет А.С.» на $18,25 миллиона.

«Министерством транспорта и дорог своевременно выполнены все контрактные обязательства. Исламским банком развития подрядчику выплачен аванс в $1,82 миллиона. Кроме того, за выполненные работы подрядчику выплачено $1,23 миллиона», — говорится в сообщении.

При этом Министерство транспорта и дорог еще с начала июля пытается решить проблему с выплатой зарплат рабочим. Так, 5 июля 2018 года состоялось совещание с участием представителей Исламского банка развития, Минтранса, консультанта и подрядчика. Подрядчик обязался представить график погашения имеющихся задолженностей в первую очередь по заработной плате. В противном случае компании может грозить расторжение контракта.

Кроме того, 21 июля 2018 года на строительном участке министр транспорта Жамшитбек Калилов провел совещание. Подрядчику еще раз напомнили о необходимости погасить долги перед рабочими.

Согласно информации подрядчика и представленного им банковского документа, 25 июля 2018 года компанией «Алке Иншаат Санайи энд Тиджарет А.С.» переведены деньги на счет подрядчика в Бишкеке. «С 30 июля 2018 года подрядчик обязался начать выплаты задолженностей. На сегодня привлеченные субподрядные организации работают и выполняют строительные работы по утвержденному графику», — заключили в Минтрансе.



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