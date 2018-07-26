Минобразования поможет получить образование выросшей у чужих людей Айжан

Министерство протягивает руку помощи Айжан Исмаиловой, о судьбе которой рассказали СМИ.



Министерство протягивает руку помощи Айжан Исмаиловой, о судьбе которой рассказали СМИ.

Напомним, Айжан Исмаилову в раннем детстве бросила мать, она выросла у чужих людей, не знает своего точного возраста. Девушка рассказала, журналистам, что окончила только 7 классов, так как продолжить образование у неё не было возможности.

В настоящее время сотрудники Министерства восстанавливают табель успеваемости Айжан.

Айжан предложили обучение в одном из лицеев системы профтехобразования с 1 сентября текущего года с предоставлением общежития и питания. В течение года она сможет получить сертификат по выбранной специальности.

После решения вопросов с документами о рождении девушки министерство будет решать вопрос ее дальнейшего обучения - возможно, в форме экстерна для получения документов об образовании, которые позволят Айжан получить дальнейшее образование.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org