Минобразования поможет получить образование выросшей у чужих людей Айжан

Министерство протягивает руку помощи Айжан Исмаиловой, о судьбе которой рассказали СМИ.
Министерство протягивает руку помощи Айжан Исмаиловой, о судьбе которой рассказали СМИ.
Напомним, Айжан Исмаилову в раннем детстве бросила мать, она выросла у чужих людей, не знает своего точного возраста. Девушка рассказала, журналистам, что окончила только 7 классов, так как продолжить образование у неё не было возможности.
В настоящее время сотрудники Министерства восстанавливают табель успеваемости Айжан.
Айжан предложили обучение в одном из лицеев системы профтехобразования с 1 сентября текущего года с предоставлением общежития и питания. В течение года она сможет получить сертификат по выбранной специальности.
После решения вопросов с документами о рождении девушки министерство будет решать вопрос ее дальнейшего обучения - возможно, в форме экстерна для получения документов об образовании, которые позволят Айжан получить дальнейшее образование.
Источник: sayasat.kg, gezitter. org
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