Список предполагаемых кандидатов на должность руководителя Иссык-Кульской области

Называются имена 4-х кандидатов на должность представителя правительства в Иссык-Кульской области.





Называются имена 4-х кандидатов на должность представителя правительства в Иссык-Кульской области.

Среди них представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов, бывший мэр города Оша Айтмамат Кадырбаев, заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов и бывшая вице-мэра города Бишкека Айгуль Рыскулова.

По некоторым сведениям, ознакомление с новым руководителем области ожидается 26 июля.

Источник: Баракелде, gezitter. org