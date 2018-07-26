Список предполагаемых кандидатов на должность руководителя Иссык-Кульской области

Называются имена 4-х кандидатов на должность представителя правительства в Иссык-Кульской области.
Называются имена 4-х кандидатов на должность представителя правительства в Иссык-Кульской области.
Среди них представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов, бывший мэр города Оша Айтмамат Кадырбаев, заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов и бывшая вице-мэра города Бишкека Айгуль Рыскулова.
По некоторым сведениям, ознакомление с новым руководителем области ожидается 26 июля.
Источник: Баракелде, gezitter. org
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