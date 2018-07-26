Как и погибший журналист Эгизбаев, пустой конверт получил участник одного из его расследований

"18 июля на мое имя пришел пустой конверт через "Кыргыз почтасы", - заявил сегодня, 25 июля, порталу Максат Баялиев, который рассказывал о кладбищенской коррупции в журналистском расследовании погибшего на днях Уланбека Эгизбаева.





"18 июля на мое имя пришел пустой конверт через "Кыргыз почтасы", - заявил сегодня, 25 июля, порталу Максат Баялиев, который рассказывал о кладбищенской коррупции в журналистском расследовании погибшего на днях Уланбека Эгизбаева.

"Мне пришло такое же письмо, как Эгизбаеву, в тот день я был на работе. Мне позвонили домашние и сказали, что на моё имя пришло письмо, они открыли конверт, а внутри ничего нет. Я не обратил особого внимания, решил, что произошла какая-то ошибка. 22 июля моя младшая сестра сообщила, что в интернете появилась информация о том, что подобные пустые конверты пришли по "Кыргыз почтасы" и Уланбеку Эгизбаеву. В 19:02 22 июля я позвонил Уланбеку, но его телефон оказался отключен, спустя короткое время я услышал о его смерти.

Когда Эгизбаев просил меня рассказать про места на кладбищах, я согласился и всё ему показал. Когда мы с ним встретились позже, он признался: "Сколько дел я раскрывал, но такого не было. После появления снимков с кладбища мне звонят и говорят "оставь это дело". Это письмо в наш дом забросил подросток 12-13 лет", - рассказал Баялиев.

Напомним, 22 июля утонул известный журналист Уланбек Эгизбаев. До этого 16 июля, он написал на своей странице в социальной сети о том, что неизвестные лица прислали на его имя по почте два пустых конверта.

"На мой адрес через "Кыргыз почтасы" пришло два пустых письма. Что это, кокуй! Подумал бы, что от Шадиева, так место отправления – Бишкек", - писал Уланбек Эгизбаев в своем посте.

Источник: super.kg, gezitter. org