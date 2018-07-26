Экс-президент Роза Отунбаева предложила создать фонд расследовательской журналистики.
По ее словам, бюджет фонда будет формироваться за счёт добровольных взносов. В фонде будут собираться средства от граждан, "которые не просто будут со стороны наблюдать за действиями властей, но конкретно помогать выявлению всех творящихся в обществе злодеяний". Управление фонда будет под присмотром совета из независимых экспертов.
Экс-президент выразила готовность выделить в качестве первоначального взноса на работу такого фонда один миллион сомов своей пенсии.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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