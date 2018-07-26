Отунбаева предложила создать фонд расследовательской журналистики

Экс-президент Роза Отунбаева предложила создать фонд расследовательской журналистики.

По ее словам, бюджет фонда будет формироваться за счёт добровольных взносов. В фонде будут собираться средства от граждан, "которые не просто будут со стороны наблюдать за действиями властей, но конкретно помогать выявлению всех творящихся в обществе злодеяний". Управление фонда будет под присмотром совета из независимых экспертов.

Экс-президент выразила готовность выделить в качестве первоначального взноса на работу такого фонда один миллион сомов своей пенсии.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org